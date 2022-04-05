***ESCAR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
05.04.2022 09:43
***ESCAR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ESCAR]
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Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
21.03.2022-04.04.2022
Açıklamalar
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. (ESCAR.E) paylarında 21.03.2022-01.04.2022 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015730
BIST
10:272.324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 12,35
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.317
10:2714,7136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0350
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7148
En Düşük
14,6627
10:2716,1748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0597
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,1748
En Düşük
16,1032
10:27912,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,34
|Açılış
|: 912,21
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler10:27
|ARMDA
|85,90
|1.923.559
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|CMBTN
|225,70
|6.641.377
|% 8,09
|
|ULUSE
|147,90
|6.855.566
|% 7,96
|
|TMSN
|18,54
|52.285.426
|% 7,73
|
|CEOEM
|12,62
|3.370.686
|% -4,32
|
|ENSRI
|16,28
|11.546.429
|% -2,92
|
|GRNYO
|2,43
|1.183.325
|% -2,80
|
|DAPGM
|21,94
|32.920.382
|% -2,75
|
|GZNMI
|47,48
|8.096.851
|% -2,63
|
|GARAN
|12,61
|818.243.425
|% -0,16
|
|THYAO
|34,04
|795.347.527
|% 1,73
|
|ASELS
|25,66
|705.958.908
|% 1,26
|
|AKBNK
|7,81
|515.709.398
|% 1,17
|
|YKBNK
|4,24
|454.466.987
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,24
|454.466.987
|% 0,71
|
|AKBNK
|7,81
|515.709.398
|% 1,17
|
|ODAS
|1,81
|117.403.001
|% 1,69
|
|GARAN
|12,61
|818.243.425
|% -0,16
|
|HALKB
|5,02
|314.291.193
|% 3,93
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7099
|14,7136
|% 0,24
|
|Euro
|16,1606
|16,1748
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,2657
|19,3623
|% 0,33
|
|Frank
|15,8329
|15,9283
|% 0,30
|
|Riyal
|3,9092
|3,9288
|% 0,17
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-4,23
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,82
|