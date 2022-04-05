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***ESCAR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

05.04.2022 09:43
***ESCAR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler


***ESCAR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )

İlgili Şirketler [ESCAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
a Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
21.03.2022-04.04.2022
Açıklamalar

Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. (ESCAR.E) paylarında 21.03.2022-01.04.2022 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015730


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARMDA 85,90 1.923.559 % 9,99  
EKIZ 7,02 351.491 % 9,86  
CMBTN 225,70 6.641.377 % 8,09  
ULUSE 147,90 6.855.566 % 7,96  
TMSN 18,54 52.285.426 % 7,73  
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10:27 Alış Satış %  
Dolar 14,7099 14,7136 % 0,24  
Euro 16,1606 16,1748 % 0,37  
Sterlin 19,2657 19,3623 % 0,33  
Frank 15,8329 15,9283 % 0,30  
Riyal 3,9092 3,9288 % 0,17  
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10:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.928 -4,23  
Altın Gr. 912 912 -0,37  
Cumhuriyet 6.036 6.127 14,00  
Tam 6.008 6.158 13,52  
Yarım 2.904 2.979 6,55  
Çeyrek 1.456 1.489 3,27  
Gümüş.Ons 24,66 24,69 0,13  
Gümüş Gr. 11,65 11,66 0,06  
B. Petrol 108 108 0,82  
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