***ESCAR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
05.05.2022 13:37
***ESCAR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ESCAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
18.04.2022-04.05.2022
Açıklamalar
Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR.E) paylarında 18.04.2022 - 04.05.2022 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026565
BIST
13:452.479
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 48,87
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.480
En Düşük
2.460
13:4514,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1326
|Açılış
|: 14,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
13:4515,7824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1227
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
13:45905,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 15,18
|Açılış
|: 905,76
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
907,72
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler13:45
|IMASM
|18,15
|5.885.900
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|26.453.992
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.117.818
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|10.931.829
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.383.386
|% 9,96
|
|TSPOR
|5,25
|116.412.710
|% -7,08
|
|DITAS
|26,70
|24.900.837
|% -6,97
|
|AKGRT
|3,18
|41.654.457
|% -5,64
|
|LIDER
|21,78
|137.398.824
|% -4,72
|
|SANFM
|36,84
|25.104.794
|% -4,21
|
|THYAO
|42,34
|1.420.227.450
|% 2,62
|
|SISE
|18,42
|1.128.213.645
|% 1,66
|
|TUPRS
|249,00
|829.141.074
|% 6,32
|
|KRDMD
|15,63
|727.481.514
|% 3,10
|
|EREGL
|33,96
|718.879.958
|% 1,19
|
|ODAS
|2,68
|639.774.313
|% 9,39
|
|YKBNK
|4,97
|566.781.215
|% 2,05
|
|EKGYO
|2,75
|286.598.949
|% 3,38
|
|DOHOL
|3,54
|310.227.605
|% 2,31
|
|AKBNK
|9,01
|623.080.567
|% 1,01
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8589
|14,8654
|% 0,90
|
|Euro
|15,7677
|15,7824
|% 0,78
|
|Sterlin
|18,5962
|18,6894
|% 0,26
|
|Frank
|15,1598
|15,2511
|% 0,52
|
|Riyal
|3,9503
|3,9701
|% 0,95
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|15,09
|
|Altın Gr.
|906
|906
|15,60
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.161
|-13,00
|
|Tam
|6.038
|6.189
|-16,69
|
|Yarım
|2.918
|2.993
|-9,05
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-4,53
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,94
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,96
|0,08
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,70
|