***ESCAR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
16.05.2022 10:32
***ESCAR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ESCAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
02.05.2022-13.05.2022
Açıklamalar
Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR.E) paylarında 02.05.2022 - 13.05.2022 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030485
BIST
13:582.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -9,80
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.404
13:5815,6438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1663
|Açılış
|: 15,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6438
En Düşük
15,4564
13:5816,3500
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2366
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3500
En Düşük
16,0891
13:58907,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,81
|Açılış
|: 907,63
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler13:56
|DAGHL
|22,00
|603.769
|% 10,00
|
|IMASM
|35,26
|2.668.089
|% 9,98
|
|BAGFS
|17,63
|81.780.419
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|21.646.052
|% 9,97
|
|RHEAG
|2,11
|4.218.701
|% 9,90
|
|GZNMI
|36,44
|72.966.867
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.002.434
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.494.364
|% -9,84
|
|SKTAS
|3,96
|17.622.025
|% -8,76
|
|YONGA
|19,03
|177.431
|% -7,17
|
|THYAO
|42,88
|2.385.076.320
|% 0,94
|
|GARAN
|14,97
|1.303.232.509
|% -0,07
|
|KRDMD
|15,13
|924.832.687
|% -3,45
|
|SAHOL
|19,43
|922.710.029
|% 0,73
|
|KOZAL
|192,60
|875.801.384
|% 2,45
|
|EKGYO
|2,69
|640.590.456
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,42
|504.594.386
|% -2,86
|
|GARAN
|14,97
|1.303.232.509
|% -0,07
|
|SKBNK
|1,12
|96.148.633
|% 2,75
|
|KARSN
|5,41
|362.707.870
|% 1,50
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,6359
|15,6419
|% 1,06
|
|Euro
|16,3291
|16,3434
|% 1,43
|
|Sterlin
|19,0895
|19,1852
|% 0,87
|
|Frank
|15,4924
|15,5857
|% 0,67
|
|Riyal
|4,1532
|4,1741
|% 0,96
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-6,17
|
|Altın Gr.
|906
|906
|4,32
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|-15,00
|
|Tam
|6.059
|6.213
|-17,27
|
|Yarım
|2.929
|3.006
|-8,36
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|-4,18
|
|Gümüş.Ons
|21,13
|21,16
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,12
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,72
|