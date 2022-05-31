***ESCAR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
31.05.2022 15:49
***ESCAR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ESCAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
16.05.2022-27.05.2022
Açıklamalar
Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR.E) paylarında 16.05.2022 - 27.05.2022 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033566
BIST
15:492.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,83
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
15:4916,4091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0289
|Açılış
|: 16,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
15:4917,5505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1152
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5317
15:49976,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,34
|Açılış
|: 976,10
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler15:48
|MRGYO
|1,54
|22.357.892
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.267.291
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|44.010.387
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|6.828.051
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.594.342
|% 9,93
|
|KZBGY
|69,75
|29.291.707
|% -9,94
|
|AKFGY
|2,23
|271.826.014
|% -9,72
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|SNPAM
|7,10
|619.592
|% -8,15
|
|AVGYO
|3,16
|24.312.297
|% -5,67
|
|THYAO
|49,18
|5.430.476.443
|% -0,69
|
|TUPRS
|276,50
|2.212.986.136
|% 6,76
|
|SASA
|35,32
|1.548.098.816
|% 3,34
|
|GARAN
|14,59
|1.516.624.002
|% 1,53
|
|KARSN
|7,08
|1.381.880.314
|% -2,61
|
|DOHOL
|4,03
|962.666.537
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,73
|644.686.441
|% 1,49
|
|TSKB
|2,25
|502.454.339
|% 6,64
|
|YKBNK
|4,61
|928.514.730
|% 1,32
|
|KARSN
|7,08
|1.381.880.314
|% -2,61
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4003
|16,4064
|% 0,16
|
|Euro
|17,5351
|17,5587
|% -0,61
|
|Sterlin
|20,5672
|20,6704
|% -0,47
|
|Frank
|17,0134
|17,1159
|% -0,15
|
|Riyal
|4,3634
|4,3852
|% 0,23
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-5,58
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|-6,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|-7,53
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|-3,64
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,69
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,17
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,85
|
Seans Raporu
15:48
daha fazla
-
16:03PENGD
Yüzde 4.61 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 488, 824 adet işlem
-
16:02PENGD
Yüzde 4.15 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 346, 609 adet işlem
-
16:01TURGG
Yüzde 4.20 oranında artışla 186.00 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 054 adet işlem
-
16:00XU100
Endeks 2, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 34, 266.00 milyon TL de
-
16:00PINSU
Yüzde 4.16 oranında artışla 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 091, 811 adet işlem