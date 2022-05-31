***ESCAR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCAR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ESCAR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarLikidite sağlayıcılık faaliyetlerini yürütmekte olduğumuz Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR.E) paylarındaki likidite sağlayıcılık faaliyetlerimiz, söz konusu Şirketin talebi üzerine 31.05.2022 gün sonu itibarıyla sonlandırılacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033573BIST