***ESCAR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
02.07.2021 16:31
***ESCAR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Açıklamalar
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.'nin paylarının halka arzı 7 – 8 Temmuz 2021 tarihleri arasında 15,00 TL fiyatla Borsa'da Satış yöntemiyle yapılacak olup, Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945790
BIST
17:491.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,18
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
17:498,6917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0412
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
17:4910,2956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0044
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
17:49498,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,35
|Açılış
|: 498,49
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler17:47
|PEKGY
|1,21
|162.275.647
|% 10,00
|
|EUKYO
|6,60
|4.990.642
|% 10,00
|
|BIOEN
|22,50
|130.143.948
|% 9,97
|
|VAKFN
|10,70
|19.296.291
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.874.559
|% 9,95
|
|METUR
|5,40
|59.069.932
|% -10,00
|
|PKENT
|2.560,00
|14.823.737
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.609.320
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|THYAO
|13,76
|1.281.930.924
|% 0,07
|
|ARCLK
|32,34
|860.736.036
|% 8,38
|
|KCHOL
|19,47
|835.708.528
|% 5,07
|
|SASA
|28,98
|659.211.745
|% 4,70
|
|KOZAL
|113,40
|644.498.429
|% -4,30
|
|PEKGY
|1,21
|162.275.647
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,89
|204.718.092
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|220.505.958
|% 0,00
|
|THYAO
|13,76
|1.281.930.924
|% 0,07
|
|GARAN
|8,39
|486.058.394
|% -0,71
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6925
|8,6948
|% 0,51
|
|Euro
|10,2930
|10,2978
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,9429
|12,0028
|% 0,63
|
|Frank
|9,3698
|9,4262
|% 0,66
|
|Riyal
|2,3116
|2,3232
|% 0,53
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|6,20
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,51
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|21,88
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|10,59
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,35
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,38
|0,13
|
|B. Petrol
|75,72
|75,72
|-0,12
|
Seans Raporu
17:47
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.21 ) 1, 482
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17:57AVGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 205 adet işlem
-
17:55ERBOS
Yüzde 7.40 oranında artışla 136.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 527 adet işlem
-
17:53HDFGS
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 912, 371 adet işlem
-
17:52XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 11, 339.00 milyon TL de