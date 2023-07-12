***ESCAR* *IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
12.07.2023 22:31
***ESCAR******IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171160
BIST
'
18:056.342
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -20,88
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.411
18:0526,2142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0877
|Açılış
|: 26,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2346
En Düşük
26,0960
18:0529,1744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1104
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,6556
En Düşük
29,0558
18:051.645,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,73
|Açılış
|: 1.645,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.648,86
En Düşük
1.642,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|43,12
|44.147.577
|% 10,00
|
|VKING
|46,42
|67.614.121
|% 10,00
|
|MSGYO
|8,48
|37.763.904
|% 9,99
|
|EUYO
|11,34
|8.898.360
|% 9,99
|
|AYCES
|242,30
|41.713.869
|% 9,99
|
|DIRIT
|7,20
|1.127.358
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|5.393.369
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|1.201.550.750
|% -9,97
|
|AVHOL
|139,10
|43.765.476
|% -9,97
|
|IHAAS
|21,88
|273.283.350
|% -9,96
|
|YKBNK
|13,79
|7.939.888.882
|% 1,25
|
|ISCTR
|14,62
|7.576.877.604
|% 0,69
|
|THYAO
|210,90
|6.883.898.149
|% -2,04
|
|AKBNK
|23,10
|6.599.333.431
|% 5,58
|
|EKGYO
|8,40
|5.345.882.455
|% -0,12
|
|EKGYO
|8,40
|5.345.882.455
|% -0,12
|
|YKBNK
|13,79
|7.939.888.882
|% 1,25
|
|ISCTR
|14,62
|7.576.877.604
|% 0,69
|
|SKBNK
|2,97
|1.117.398.480
|% -0,34
|
|AKBNK
|23,10
|6.599.333.431
|% 5,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1262
|26,1835
|% 0,22
|
|Euro
|29,0367
|29,2952
|% 0,80
|
|Sterlin
|33,8463
|34,0161
|% 0,07
|
|Frank
|30,0225
|30,2034
|% 0,12
|
|Riyal
|6,9466
|6,9814
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|25,51
|
|Altın Gr.
|1.644
|1.644
|0,44
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.599
|10.827
|1,00
|
|Yarım
|5.299
|5.438
|83,00
|
|Çeyrek
|2.658
|2.719
|42,00
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|20,25
|20,29
|0,01
|
|B. Petrol
|80,18
|80,18
|-0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEREL
Yüzde 5.05 oranında artışla 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 739, 716 adet işlem
-
17:58RAYSG
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 736, 354 adet işlem
-
17:57BIGCH
Yüzde 5.81 oranında artışla 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 970, 455 adet işlem
-
17:56BRKSN
Yüzde 9.51 oranında artışla 19.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 200, 675 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 43 artarak (% 0.34 ) 5, 731