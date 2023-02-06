***ESCOM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.02.2023 18:47
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ESCOM.E payları 07/02/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/03/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110140
BIST
18:054.930
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -67,45
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
18:0518,8346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8346
En Düşük
18,8248
18:0520,2081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,2106
En Düşük
20,1778
18:051.131,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,23
|Açılış
|: 1.131,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.132,12
En Düşük
1.131,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BSOKE
|6,38
|63.714.256
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|1.012.976
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|93.167.382
|% 10,00
|
|KRDMA
|17,49
|80.449.106
|% 10,00
|
|OYAKC
|22,66
|291.734.897
|% 10,00
|
|COSMO
|101,70
|2.772.443
|% -10,00
|
|SDTTR
|90,90
|83.757.537
|% -10,00
|
|ATSYH
|82,10
|2.001.004
|% -9,98
|
|UZERB
|148,80
|4.046.303
|% -9,98
|
|VKING
|40,44
|4.003.409
|% -9,97
|
|THYAO
|139,90
|1.967.396.170
|% -1,96
|
|EREGL
|40,06
|1.374.708.239
|% 2,04
|
|SISE
|42,64
|1.279.538.513
|% -0,93
|
|TUPRS
|578,90
|1.224.332.059
|% -3,36
|
|KOZAL
|523,50
|876.942.314
|% -2,60
|
|EKGYO
|7,27
|442.243.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|470.146.032
|% -1,55
|
|AKBNK
|16,20
|820.363.788
|% -1,88
|
|ALBRK
|3,30
|132.192.089
|% 0,92
|
|KRDMD
|17,66
|674.432.305
|% 8,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8270
|18,8309
|% 0,03
|
|Euro
|20,1991
|20,2065
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,5664
|22,6795
|% 0,01
|
|Frank
|20,1980
|20,3197
|% -0,02
|
|Riyal
|5,0031
|5,0282
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|-0,21
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,96
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.720
|7.789
|-72,00
|
|Yarım
|3.772
|3.811
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.886
|1.906
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,27
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,46
|13,48
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,25
|81,25
|1,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRYAT
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 861.30 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 855 adet işlem
-
17:58RHEAG
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 562, 404 adet işlem
-
17:57LOGO
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 55.80 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 023 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 55 kaybederek (% -1.89 ) 4, 390
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BUCIM, NUHCM, CMENT, ONCSM, BSOKE, AFYON, OYAKC, CMBTN, NIBAS, AKCNS