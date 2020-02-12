***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.02.2020 10:04
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818534
BIST
11:31119.602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -195,37
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
120.274
En Düşük
119.229
11:316,0294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,0310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0428
En Düşük
6,0002
11:316,5862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,5999
En Düşük
6,5491
11:31303,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,11
|Açılış
|: 303,42
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
304,04
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,04
|147.857.800
|% 18,76
|
|QNBFB
|59,00
|600.620
|% 14,01
|
|ESCOM
|3,92
|26.573.021
|% 12,00
|
|GARFA
|5,43
|11.467.585
|% 11,50
|
|EMNIS
|2,17
|5.447
|% 9,60
|
|UFUK
|4,41
|56.153
|% -9,82
|
|TRCAS
|3,80
|233.829.224
|% -7,77
|
|RALYH
|7,20
|7.877
|% -7,10
|
|KRTEK
|3,58
|1.241.296
|% -4,79
|
|LINK
|27,40
|396.182
|% -4,60
|
|ASELS
|26,38
|1.008.226.027
|% 6,54
|
|THYAO
|14,40
|683.487.909
|% 0,70
|
|TRCAS
|3,80
|233.829.224
|% -7,77
|
|ODAS
|2,15
|149.796.156
|% -0,46
|
|ARDYZ
|13,04
|147.857.800
|% 18,76
|
|IHLGM
|1,30
|116.904.215
|% -2,99
|
|ODAS
|2,15
|149.796.156
|% -0,46
|
|TRCAS
|3,80
|233.829.224
|% -7,77
|
|EKGYO
|1,63
|86.968.819
|% -1,21
|
|ALBRK
|1,65
|80.915.589
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8010
|7,8401
|% 0,35
|
|Frank
|6,1587
|6,1958
|% 0,23
|
|Riyal
|1,6038
|1,6118
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.562
|1.563
|-6,19
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|0,07
|
|Yarım
|970
|995
|0,03
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,53
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,07
|55,07
|1,06
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