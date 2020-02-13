***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.02.2020 13:12
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818778
BIST
15:50120.601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 552,56
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.708
En Düşük
119.472
15:506,0572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0113
|Açılış
|: 6,0570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
15:506,5851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
15:50306,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 1,99
|Açılış
|: 306,65
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,08
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ISYAT
|2,60
|61.653.871
|% 19,82
|
|TSPOR
|4,63
|674.141.104
|% 17,22
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|49.528.693
|% 14,73
|
|ARDYZ
|15,10
|132.234.572
|% 14,65
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|QNBFB
|51,00
|1.439.433
|% -10,53
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|RYGYO
|9,76
|51.904.220
|% -8,10
|
|THYAO
|15,13
|1.788.247.542
|% 2,09
|
|ASELS
|28,36
|1.208.325.790
|% 1,29
|
|TSPOR
|4,63
|674.141.104
|% 17,22
|
|TUPRS
|112,60
|533.831.243
|% -2,09
|
|SASA
|10,52
|508.000.060
|% 10,16
|
|ISGYO
|2,02
|319.396.208
|% 5,76
|
|TSPOR
|4,63
|674.141.104
|% 17,22
|
|GSRAY
|2,40
|305.219.817
|% 3,45
|
|THYAO
|15,13
|1.788.247.542
|% 2,09
|
|ISFIN
|4,33
|465.341.877
|% 3,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8763
|7,9158
|% 0,83
|
|Frank
|6,1674
|6,2045
|% 0,16
|
|Riyal
|1,6106
|1,6187
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|7,64
|
|Altın Gr.
|307
|307
|2,20
|
|Cumhuriyet
|2.031
|2.061
|14,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|14,99
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,25
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,63
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|-0,41
|