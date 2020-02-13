***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.02.2020 14:52
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818787
BIST
15:01120.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 65,09
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.402
En Düşük
119.472
15:016,0642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0183
|Açılış
|: 6,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
15:016,5876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0106
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
15:01306,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,25
|Açılış
|: 306,91
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,08
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|45.861.061
|% 19,97
|
|ISYAT
|2,60
|59.153.932
|% 19,82
|
|TSPOR
|4,60
|628.035.729
|% 16,46
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,35
|28.213.855
|% 14,63
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|QNBFB
|52,25
|1.235.683
|% -8,33
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|ASELS
|28,36
|1.141.077.646
|% 1,29
|
|THYAO
|14,87
|1.074.448.688
|% 0,34
|
|TSPOR
|4,60
|628.035.729
|% 16,46
|
|SASA
|10,53
|485.356.621
|% 10,26
|
|TUPRS
|112,50
|431.436.278
|% -2,17
|
|TSPOR
|4,60
|628.035.729
|% 16,46
|
|ISGYO
|2,00
|275.036.279
|% 4,71
|
|GSRAY
|2,41
|273.559.306
|% 3,88
|
|IHLAS
|0,90
|86.742.461
|% 2,27
|
|YKBNK
|2,83
|226.713.682
|% -2,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8469
|7,8863
|% 0,46
|
|Frank
|6,1730
|6,2102
|% 0,25
|
|Riyal
|1,6118
|1,6199
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|6,88
|
|Altın Gr.
|307
|307
|2,17
|
|Cumhuriyet
|2.031
|2.061
|14,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,06
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,29
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,65
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|-0,48
|