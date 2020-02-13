***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.02.2020 15:20
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818793
BIST
18:05120.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 491,79
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.812
En Düşük
119.472
18:056,0503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
18:056,5611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0159
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5584
18:05306,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,06
|Açılış
|: 306,72
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,24
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|273.932.953
|% 19,97
|
|ISYAT
|2,60
|62.605.284
|% 19,82
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.564.350
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|54.906.486
|% 14,73
|
|RHEAG
|2,35
|28.670.989
|% 14,63
|
|ESCOM
|3,64
|121.311.985
|% -9,45
|
|SALIX
|5,50
|173.822
|% -9,09
|
|GYHOL
|26,90
|3.586.595
|% -8,63
|
|ERSU
|3,72
|8.055.045
|% -7,23
|
|IHGZT
|4,10
|191.246
|% -6,82
|
|THYAO
|15,01
|2.572.067.612
|% 1,28
|
|ASELS
|28,22
|1.389.037.548
|% 0,79
|
|TSPOR
|4,46
|944.018.262
|% 12,91
|
|TUPRS
|112,20
|757.270.652
|% -2,43
|
|SASA
|10,40
|608.393.696
|% 8,90
|
|TSPOR
|4,46
|944.018.262
|% 12,91
|
|ISGYO
|2,07
|384.439.875
|% 8,38
|
|IHLGM
|1,37
|230.697.796
|% 3,79
|
|THYAO
|15,01
|2.572.067.612
|% 1,28
|
|GSRAY
|2,39
|358.197.062
|% 3,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8710
|7,9105
|% 0,77
|
|Frank
|6,1653
|6,2024
|% 0,12
|
|Riyal
|1,6089
|1,6170
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|9,04
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,68
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,74
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,04
|
|B. Petrol
|56,28
|56,28
|0,49
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