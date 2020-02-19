***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2020 15:46
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820090
BIST
16:14118.753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -820,98
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.571
16:146,0742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,0770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0815
En Düşük
6,0483
16:146,5607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0099
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5382
16:14314,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,40
|Açılış
|: 314,12
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
315,01
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|3,51
|803.668.525
|% 19,39
|
|FENER
|18,95
|743.178.563
|% 16,98
|
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|TSPOR
|7,14
|443.397.165
|% 10,02
|
|YBTAS
|4.499,10
|354.932
|% 10,00
|
|VERTU
|6,60
|23.868.392
|% -19,90
|
|BURVA
|15,00
|81.381
|% -11,71
|
|EMNIS
|2,40
|41.337
|% -9,77
|
|GLRYH
|2,12
|48.457.470
|% -9,40
|
|BOSSA
|11,20
|13.477.343
|% -7,82
|
|GSRAY
|3,67
|1.601.972.516
|% 3,67
|
|THYAO
|14,91
|948.392.201
|% -0,80
|
|ASELS
|29,14
|823.769.647
|% -0,14
|
|BJKAS
|3,51
|803.668.525
|% 19,39
|
|FENER
|18,95
|743.178.563
|% 16,98
|
|GSRAY
|3,67
|1.601.972.516
|% 3,67
|
|BJKAS
|3,51
|803.668.525
|% 19,39
|
|CEMAS
|1,31
|284.672.806
|% 1,55
|
|ODAS
|2,25
|451.860.918
|% -1,32
|
|ISGYO
|1,98
|259.765.097
|% 1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8682
|7,9077
|% 0,06
|
|Frank
|6,1544
|6,1915
|% 0,10
|
|Riyal
|1,6153
|1,6234
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.606
|1.607
|3,28
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|21,00
|
|Tam
|2.072
|2.124
|23,20
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|11,22
|
|Çeyrek
|502
|514
|5,61
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,36
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,03
|
|B. Petrol
|58,55
|58,55
|0,80
|