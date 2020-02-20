***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 10:12
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820240
BIST
12:18118.156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -1.040,55
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
117.838
12:186,0889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,0910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0811
12:186,5826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
12:18315,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,25
|Açılış
|: 315,21
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,54
|112.698.068
|% 19,19
|
|UZERB
|2,20
|21.501
|% 10,00
|
|NATEN
|21,10
|71.459.344
|% 9,44
|
|HATEK
|9,24
|9.191.905
|% 7,94
|
|BASCM
|3,80
|536
|% 7,04
|
|VERTU
|5,39
|24.488.094
|% -18,33
|
|BURCE
|6,16
|815.732
|% -14,33
|
|SAMAT
|2,51
|1.635.472
|% -11,93
|
|ARDYZ
|12,42
|11.749.188
|% -11,73
|
|TSGYO
|2,00
|2.349.293
|% -11,11
|
|BJKAS
|3,54
|737.683.128
|% 0,57
|
|ASELS
|29,20
|691.831.636
|% -1,95
|
|GSRAY
|3,64
|590.669.919
|% -6,67
|
|FENER
|18,19
|521.362.493
|% -6,43
|
|THYAO
|14,72
|494.816.135
|% -1,21
|
|BJKAS
|3,54
|737.683.128
|% 0,57
|
|CEMAS
|1,29
|231.244.969
|% -2,27
|
|GSRAY
|3,64
|590.669.919
|% -6,67
|
|IHLGM
|1,26
|108.045.968
|% -3,08
|
|ODAS
|2,14
|181.667.149
|% -4,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8338
|7,8731
|% -0,07
|
|Frank
|6,1694
|6,2066
|% 0,15
|
|Riyal
|1,6184
|1,6265
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|-4,03
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,26
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,16
|59,16
|0,04
|