***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 16:16
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820435
BIST
16:28115.764
En Yüksek
|Değişim
|: -2,88%
|| -3.432,30
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
16:286,0988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0143
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
16:286,5878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0101
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
16:28317,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,73
|Açılış
|: 317,19
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,27
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|191.146.321
|% 19,87
|
|QNBFL
|143,90
|7.526.298
|% 9,02
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|HATEK
|9,07
|35.449.491
|% 5,96
|
|LOGO
|71,30
|82.194.084
|% 5,01
|
|TSPOR
|6,23
|775.884.501
|% -19,92
|
|GSRAY
|3,13
|879.950.990
|% -19,74
|
|TKNSA
|6,75
|51.019.878
|% -19,45
|
|VERTU
|5,36
|37.212.119
|% -18,79
|
|HUBVC
|26,82
|57.263.619
|% -17,93
|
|ASELS
|28,16
|1.400.391.261
|% -5,44
|
|THYAO
|14,39
|1.214.143.207
|% -3,42
|
|BJKAS
|3,08
|1.171.021.546
|% -12,50
|
|GSRAY
|3,13
|879.950.990
|% -19,74
|
|FENER
|16,43
|801.026.589
|% -15,48
|
|BJKAS
|3,08
|1.171.021.546
|% -12,50
|
|CEMAS
|1,24
|356.978.984
|% -6,06
|
|GSRAY
|3,13
|879.950.990
|% -19,74
|
|EKGYO
|1,51
|284.456.587
|% -6,79
|
|IHLGM
|1,17
|219.375.697
|% -10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8259
|7,8651
|% -0,17
|
|Frank
|6,1743
|6,2115
|% 0,23
|
|Riyal
|1,6206
|1,6288
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.617
|3,88
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.099
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.090
|2.142
|22,91
|
|Yarım
|1.010
|1.036
|11,08
|
|Çeyrek
|507
|518
|5,54
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,37
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,39
|59,39
|0,27
|