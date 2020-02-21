***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 10:50
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820748
BIST
14:46115.376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -265,98
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
116.383
En Düşük
114.453
14:466,1257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0246
|Açılış
|: 6,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
14:466,6220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0359
|Açılış
|: 6,6120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6220
En Düşük
6,5655
14:46321,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 3,82
|Açılış
|: 321,54
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,89
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|DGGYO
|6,60
|15.960.757
|% 15,99
|
|RYSAS
|8,90
|3.339.892
|% 11,67
|
|GYHOL
|26,16
|387.543
|% 10,94
|
|HUBVC
|31,28
|61.793.615
|% 10,76
|
|YBTAS
|5.142,00
|327.508
|% 9,99
|
|MIPAZ
|2,98
|134.626.545
|% -16,29
|
|HATEK
|8,31
|9.285.597
|% -10,36
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|IZMDC
|10,00
|221.005
|% -8,51
|
|TSPOR
|5,75
|76.604.747
|% -7,70
|
|THYAO
|14,24
|855.251.034
|% -0,90
|
|ASELS
|28,44
|668.874.980
|% 0,28
|
|IPEKE
|9,65
|481.411.166
|% 4,78
|
|KOZAA
|12,20
|435.060.627
|% 8,54
|
|HALKB
|6,70
|304.810.507
|% -1,76
|
|ODAS
|2,06
|248.115.080
|% 0,49
|
|CEMAS
|1,23
|137.738.404
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,51
|167.345.797
|% -1,31
|
|IHLGM
|1,18
|119.038.852
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,69
|269.791.157
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8906
|7,9302
|% 0,70
|
|Frank
|6,2081
|6,2455
|% 0,52
|
|Riyal
|1,6270
|1,6351
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|16,01
|
|Altın Gr.
|322
|322
|3,87
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|33,00
|
|Tam
|2.120
|2.173
|32,85
|
|Yarım
|1.025
|1.051
|15,89
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,55
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|58,13
|58,13
|-1,18
|