***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 11:28
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820766
BIST
14:51115.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -193,97
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
116.383
En Düşük
114.453
14:516,1258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0247
|Açılış
|: 6,1210
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
14:516,6197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0336
|Açılış
|: 6,6120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6211
En Düşük
6,5655
14:51321,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 4,18
|Açılış
|: 321,90
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,92
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|DGGYO
|6,50
|17.777.602
|% 14,24
|
|RYSAS
|8,90
|3.339.892
|% 11,67
|
|GYHOL
|26,16
|387.543
|% 10,94
|
|YBTAS
|5.142,00
|327.508
|% 9,99
|
|ORMA
|4,87
|45.982
|% 9,93
|
|MIPAZ
|2,99
|134.878.376
|% -16,01
|
|HATEK
|8,34
|9.331.659
|% -10,03
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|IZMDC
|10,00
|221.005
|% -8,51
|
|TSPOR
|5,74
|76.665.360
|% -7,87
|
|THYAO
|14,24
|857.318.597
|% -0,90
|
|ASELS
|28,44
|671.038.453
|% 0,28
|
|IPEKE
|9,62
|485.965.076
|% 4,45
|
|KOZAA
|12,16
|441.818.205
|% 8,19
|
|HALKB
|6,70
|305.507.848
|% -1,76
|
|ODAS
|2,05
|248.236.068
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,23
|141.130.572
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,52
|167.441.480
|% -0,65
|
|IHLGM
|1,18
|119.086.391
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,69
|270.770.936
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8892
|7,9288
|% 0,68
|
|Frank
|6,2092
|6,2466
|% 0,54
|
|Riyal
|1,6272
|1,6353
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|15,15
|
|Altın Gr.
|322
|322
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|33,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|33,92
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|16,41
|
|Çeyrek
|514
|526
|8,21
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,55
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,19
|58,19
|-1,12
|