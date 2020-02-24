***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2020 10:07
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821095
BIST
14:04113.619
En Yüksek
|Değişim
|: -2,75%
|| -3.210,03
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.613
14:046,1518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0599
|Açılış
|: 6,1490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1554
En Düşük
6,0929
14:046,6594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0469
|Açılış
|: 6,6490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
14:04333,55
En Yüksek
|Değişim
|: 3,58%
|| 11,53
|Açılış
|: 333,55
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|93.417.445
|% 20,00
|
|OZBAL
|2,23
|6.043.116
|% 10,95
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.846
|% 9,94
|
|BALAT
|2,06
|521.411
|% 9,57
|
|FENER
|14,51
|150.188.728
|% -9,88
|
|AYCES
|10,66
|486.502
|% -9,66
|
|EPLAS
|12,48
|102.244
|% -9,50
|
|MZHLD
|12,67
|43.224
|% -9,50
|
|SALIX
|5,25
|41.997
|% -8,54
|
|THYAO
|13,72
|1.164.541.545
|% -5,51
|
|IPEKE
|10,58
|650.458.784
|% 8,51
|
|KOZAA
|13,04
|443.489.667
|% 3,99
|
|ASELS
|28,40
|396.481.708
|% -1,53
|
|KRDMD
|2,72
|269.370.338
|% -3,55
|
|CEMAS
|1,25
|161.988.492
|% -0,79
|
|ODAS
|2,10
|220.832.810
|% -0,94
|
|KRDMD
|2,72
|269.370.338
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,21
|107.065.700
|% -1,63
|
|THYAO
|13,72
|1.164.541.545
|% -5,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9041
|7,9437
|% 0,40
|
|Frank
|6,2391
|6,2767
|% 0,60
|
|Riyal
|1,6335
|1,6417
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.686
|42,13
|
|Altın Gr.
|333
|333
|11,33
|
|Cumhuriyet
|2.205
|2.239
|73,00
|
|Tam
|2.200
|2.255
|72,74
|
|Yarım
|1.063
|1.091
|35,19
|
|Çeyrek
|533
|545
|17,59
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,85
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,73
|0,10
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|-2,21
|