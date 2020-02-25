***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2020 10:29
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821390
BIST
15:58115.193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 403,46
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
15:586,1514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0377
|Açılış
|: 6,1460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
15:586,6680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0305
|Açılış
|: 6,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
15:58325,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,44
|Açılış
|: 325,71
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,09
|40.067.572
|% 19,55
|
|OYAYO
|2,56
|35.956.290
|% 14,80
|
|GSRAY
|4,08
|133.258.392
|% 13,33
|
|DERAS
|3,88
|21.771.000
|% 12,46
|
|ALGYO
|16,51
|156.095.866
|% 12,17
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,26
|4.441.657
|% -6,88
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|61,00
|8.511.237
|% -5,86
|
|THYAO
|13,67
|2.787.046.683
|% -1,37
|
|ASELS
|29,26
|1.197.104.536
|% 2,24
|
|KRDMD
|2,84
|567.064.249
|% 0,35
|
|ODAS
|2,22
|389.906.351
|% 1,83
|
|KARSN
|2,05
|361.553.182
|% 10,22
|
|THYAO
|13,67
|2.787.046.683
|% -1,37
|
|KRDMD
|2,84
|567.064.249
|% 0,35
|
|KARSN
|2,05
|361.553.182
|% 10,22
|
|ODAS
|2,22
|389.906.351
|% 1,83
|
|CEMAS
|1,31
|159.610.021
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9408
|7,9806
|% 0,77
|
|Frank
|6,2554
|6,2931
|% 0,53
|
|Riyal
|1,6338
|1,6420
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|-12,13
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.159
|2.192
|-43,00
|
|Tam
|2.149
|2.202
|-51,11
|
|Yarım
|1.038
|1.065
|-24,73
|
|Çeyrek
|521
|533
|-12,36
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,41
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,46
|55,46
|-0,31
|
Seans Raporu
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16:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 311 artarak (% 0.29 ) 108, 742
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Bu seansda işlem gören 319 hisse senedinden 212 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 33 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem