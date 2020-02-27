***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 13:21
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821964
BIST
14:44112.178
En Yüksek
|Değişim
|: -2,60%
|| -2.992,95
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
14:446,1714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0189
|Açılış
|: 6,1710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1741
En Düşük
6,1506
14:446,7586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0611
|Açılış
|: 6,7490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7610
En Düşük
6,6963
14:44327,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 3,13
|Açılış
|: 327,13
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,61
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,25
|44.565.389
|% 10,54
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|FMIZP
|49,64
|37.911.492
|% 7,63
|
|SNPAM
|5,50
|1.658.606
|% -12,70
|
|ALGYO
|15,59
|126.911.561
|% -12,42
|
|TSPOR
|5,44
|39.339.129
|% -10,82
|
|HALKS
|3,24
|135.239
|% -10,00
|
|BRSAN
|11,82
|127.293.676
|% -9,77
|
|THYAO
|12,58
|1.648.808.592
|% -4,98
|
|ASELS
|28,00
|801.073.881
|% -3,45
|
|KRDMD
|2,80
|628.867.416
|% -3,78
|
|IHLGM
|1,31
|468.349.270
|% -1,50
|
|GARAN
|10,31
|294.845.891
|% -3,01
|
|IHLGM
|1,31
|468.349.270
|% -1,50
|
|KRDMD
|2,80
|628.867.416
|% -3,78
|
|EKGYO
|1,49
|286.585.731
|% -1,97
|
|THYAO
|12,58
|1.648.808.592
|% -4,98
|
|ODAS
|2,10
|236.228.771
|% -3,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9234
|7,9632
|% 0,06
|
|Frank
|6,3290
|6,3671
|% 0,85
|
|Riyal
|1,6402
|1,6484
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|12,86
|
|Altın Gr.
|327
|327
|3,14
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|18,00
|
|Tam
|2.158
|2.212
|22,35
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|10,81
|
|Çeyrek
|523
|535
|5,41
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,69
|51,69
|-1,12
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