***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 16:19
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ESCOM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825482
BIST
17:24103.639
En Yüksek
|Değişim
|: -5,44%
|| -5.961,42
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
17:246,1249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0373
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
17:246,9937
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1094
|Açılış
|: 6,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
17:24328,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,73
|Açılış
|: 328,45
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|15.849.950
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,75
|72.770.972
|% 5,93
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|SUMAS
|9,67
|41.428
|% 1,79
|
|ARSAN
|4,08
|17.391.304
|% -18,07
|
|VAKKO
|5,06
|63.627.548
|% -16,09
|
|UTPYA
|4,25
|6.097.593
|% -15,51
|
|TUCLK
|4,62
|23.612.712
|% -15,38
|
|TGSAS
|4,60
|2.692.247
|% -14,97
|
|THYAO
|10,52
|937.336.298
|% -5,57
|
|ASELS
|27,60
|802.597.542
|% -7,51
|
|GARAN
|9,35
|384.532.678
|% -6,78
|
|TUPRS
|93,05
|250.292.633
|% -1,79
|
|YKBNK
|2,28
|246.735.510
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,25
|177.882.133
|% -3,85
|
|ODAS
|1,86
|211.972.419
|% -10,14
|
|YKBNK
|2,28
|246.735.510
|% -6,17
|
|KARSN
|1,66
|185.970.845
|% -10,27
|
|THYAO
|10,52
|937.336.298
|% -5,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9940
|8,0341
|% 1,06
|
|Frank
|6,5595
|6,5990
|% 1,57
|
|Riyal
|1,6250
|1,6331
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-2,07
|
|Altın Gr.
|328
|328
|0,43
|
|Cumhuriyet
|2.178
|2.211
|10,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|8,98
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|4,35
|
|Çeyrek
|525
|537
|2,17
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,90
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,09
|
|B. Petrol
|37,00
|37,00
|-8,27
|