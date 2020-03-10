***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 15:08
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826077
BIST
15:23104.230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 705,61
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
103.751
15:236,1290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0178
|Açılış
|: 6,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
15:236,9802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0496
|Açılış
|: 6,9540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
15:23327,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -4,04
|Açılış
|: 327,77
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|3.600.372
|% 14,73
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.026
|% 9,80
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|DOKTA
|24,02
|10.042.499
|% 8,20
|
|OYAYO
|5,62
|817.570
|% -14,98
|
|TDGYO
|1,79
|3.924.528
|% -8,21
|
|DERIM
|6,07
|2.137.452
|% -8,03
|
|OZKGY
|2,53
|24.686.371
|% -6,99
|
|OZKGY
|2,53
|24.686.371
|% -6,99
|
|THYAO
|10,59
|675.245.500
|% 2,02
|
|ASELS
|27,50
|579.730.745
|% -0,94
|
|GARAN
|9,47
|394.123.077
|% 3,16
|
|YKBNK
|2,34
|315.029.981
|% 2,18
|
|ODAS
|1,84
|178.963.431
|% -1,60
|
|YKBNK
|2,34
|315.029.981
|% 2,18
|
|IHLGM
|1,25
|130.854.536
|% -0,79
|
|ODAS
|1,84
|178.963.431
|% -1,60
|
|THYAO
|10,59
|675.245.500
|% 2,02
|
|EKGYO
|1,36
|83.705.641
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9526
|7,9925
|% -1,03
|
|Frank
|6,5450
|6,5844
|% -1,00
|
|Riyal
|1,6258
|1,6339
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-14,54
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.164
|2.218
|-4,54
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|-2,20
|
|Çeyrek
|525
|537
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,10
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|37,61
|37,61
|3,25
|