***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 13:43
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826917
BIST
13:29102.365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.302,85
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
13:296,1714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,1740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
13:296,9903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0427
|Açılış
|: 6,9740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
13:29330,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 3,51
|Açılış
|: 330,10
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
330,47
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,94
|96.790.218
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|128.871.130
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|27.137.932
|% 19,79
|
|ULUUN
|4,23
|15.248.756
|% 19,15
|
|ECZYT
|10,87
|63.309.271
|% 18,28
|
|ASELS
|26,12
|605.368.641
|% 0,85
|
|THYAO
|9,99
|378.425.567
|% 0,20
|
|GARAN
|9,51
|217.126.424
|% 1,71
|
|TSPOR
|4,32
|179.098.218
|% -9,43
|
|GSRAY
|2,43
|162.042.580
|% -5,45
|
|ODAS
|1,65
|132.491.351
|% -4,07
|
|IHLGM
|1,18
|89.606.667
|% -0,84
|
|CEMAS
|0,97
|70.336.673
|% -3,00
|
|GSRAY
|2,43
|162.042.580
|% -5,45
|
|ADESE
|1,35
|76.902.677
|% 8,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9576
|7,9975
|% 0,38
|
|Frank
|6,5598
|6,5993
|% 0,56
|
|Riyal
|1,6390
|1,6472
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|13,53
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,51
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|26,00
|
|Tam
|2.177
|2.231
|21,88
|
|Yarım
|1.052
|1.079
|10,58
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,07
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,13
|36,13
|-1,09
|