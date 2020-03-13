***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 13:36
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828434
BIST
13:3995.505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 1.865,44
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
13:396,2797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0376
|Açılış
|: 6,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
13:397,0097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0632
|Açılış
|: 6,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
13:39320,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 320,35
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|3.864.051
|% 10,00
|
|DITAS
|7,86
|337.779
|% 9,93
|
|PEKGY
|1,98
|3.364.129
|% 9,39
|
|UZERB
|2,22
|218.754
|% 9,36
|
|KUYAS
|1,06
|6.507.883
|% 9,28
|
|AKGRT
|5,04
|3.615.802
|% -15,72
|
|ECZYT
|9,81
|28.168.763
|% -10,00
|
|IHGZT
|3,24
|1.649
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|EGCEY
|0,36
|36.951
|% -10,00
|
|ASELS
|25,14
|602.533.742
|% 3,20
|
|THYAO
|8,90
|495.081.190
|% 4,95
|
|GARAN
|9,11
|289.061.091
|% 4,23
|
|YKBNK
|2,21
|191.407.747
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,02
|172.413.143
|% 1,00
|
|ODAS
|1,32
|152.180.013
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,91
|92.082.218
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,21
|191.407.747
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,02
|172.413.143
|% 1,00
|
|EKGYO
|1,18
|82.290.606
|% 2,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8862
|7,9258
|% -0,31
|
|Frank
|6,6087
|6,6486
|% -0,81
|
|Riyal
|1,6662
|1,6746
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|11,13
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.109
|2.161
|-6,39
|
|Yarım
|1.019
|1.046
|-3,10
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|15,77
|15,81
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|35,05
|35,05
|1,83
|