***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 16:40
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828795
BIST
16:5296.748
En Yüksek
|Değişim
|: 3,32%
|| 3.108,47
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
16:526,3106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0067
|Açılış
|: 6,2970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
16:527,0237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0492
|Açılış
|: 6,9980
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
16:52320,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,13
|Açılış
|: 320,22
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|586.836
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.055.488
|% 10,00
|
|QNBFB
|37,56
|1.621.683
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,99
|5.387.503
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|490.718
|% 9,93
|
|AKGRT
|5,30
|8.079.778
|% -11,37
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|25,78
|1.129.233.447
|% 5,83
|
|THYAO
|9,18
|968.183.735
|% 8,25
|
|GARAN
|9,23
|556.547.359
|% 5,61
|
|KRDMD
|2,05
|368.851.022
|% 2,50
|
|EREGL
|8,28
|349.565.143
|% 1,60
|
|ODAS
|1,36
|295.865.148
|% 3,03
|
|IHLGM
|0,95
|165.145.195
|% 5,56
|
|KRDMD
|2,05
|368.851.022
|% 2,50
|
|YKBNK
|2,23
|313.282.482
|% 4,69
|
|EKGYO
|1,19
|163.666.067
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8434
|7,8827
|% -0,85
|
|Frank
|6,5873
|6,6269
|% -1,14
|
|Riyal
|1,6734
|1,6818
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.574
|-3,02
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.119
|2.172
|4,24
|
|Yarım
|1.024
|1.051
|2,05
|
|Çeyrek
|514
|525
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,32
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|-0,06
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|B. Petrol
|34,16
|34,16
|0,94
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