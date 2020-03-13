ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8644
|7,9038
|% -0,59
|Frank
|6,6023
|6,6421
|% -0,91
|Riyal
|1,6738
|1,6822
|% -0,20
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|-11,48
|Altın Gr.
|318
|318
|-2,44
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|Tam
|2.105
|2.159
|-8,76
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,24
|Çeyrek
|510
|522
|-2,12
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,25
|-0,59
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|-0,11
|B. Petrol
|34,08
|34,08
|0,86
Seans Raporu
- 17:59THYAO Yüzde 7.08 oranında artışla 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 099, 401 adet işlem
- 17:58KATMR Yüzde 8.17 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 211, 757 adet işlem
- 17:57SODA Yüzde 6.16 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 770, 254 adet işlem
- 17:56XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2270, 97 artarak (% 2.55 ) 91, 285
- 17:56 Tabandan işlem gören hisse senetleri : KORDS, YONGA, EGCYH, EKIZ, MEMSA, EGCYO, KSTUR, UFUK, SERVE, UMPAS