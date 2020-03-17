***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 10:05
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829651
BIST
11:3984.761
En Yüksek
|Değişim
|: -3,56%
|| -3.127,23
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
84.691
11:396,4518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0239
|Açılış
|: 6,4490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4529
En Düşük
6,4177
11:397,1703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0226
|Açılış
|: 7,1720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1570
11:39307,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,91%
|| -5,99
|Açılış
|: 307,45
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|35.431.789
|% 10,00
|
|MTRYO
|4,60
|119.297
|% 9,52
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|MAVI
|34,02
|560.794
|% -10,00
|
|GOZDE
|2,34
|2.606.656
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|7.802.549
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|1.911.708
|% -10,00
|
|AVTUR
|0,99
|1.003.134
|% -10,00
|
|HALKB
|4,89
|63.500.734
|% -1,21
|
|VAKBN
|4,37
|53.686.914
|% -1,80
|
|IHLGM
|0,78
|38.819.399
|% -9,30
|
|RTALB
|3,30
|35.431.789
|% 10,00
|
|ODAS
|1,15
|30.094.482
|% -8,00
|
|IHLGM
|0,78
|38.819.399
|% -9,30
|
|ODAS
|1,15
|30.094.482
|% -8,00
|
|RTALB
|3,30
|35.431.789
|% 10,00
|
|HLGYO
|1,02
|4.447.006
|% -7,27
|
|BNTAS
|1,76
|4.570.682
|% -2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8424
|7,8817
|% -0,36
|
|Frank
|6,7488
|6,7895
|% -0,25
|
|Riyal
|1,7122
|1,7207
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|-30,58
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,50
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,36
|12,40
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|2,58
|2,58
|-0,09
|
|B. Petrol
|30,42
|30,42
|0,37
|