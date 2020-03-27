***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 11:58
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832664
BIST
11:4790.775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -752,66
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
90.775
11:476,4544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0589
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4545
En Düşük
6,3903
11:477,1120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0522
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1120
En Düşük
7,0479
11:47334,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,02
|Açılış
|: 334,48
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|10.182.435
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|19.484.705
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|12.021.130
|% 10,00
|
|RYSAS
|6,38
|29.508.311
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|RTALB
|5,76
|5.892.141
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.089.440
|% -9,77
|
|DOKTA
|14,66
|2.923.784
|% -5,60
|
|ISYAT
|2,07
|4.698.982
|% -5,48
|
|GUBRF
|14,60
|45.771.547
|% -4,64
|
|THYAO
|9,39
|487.024.642
|% 1,51
|
|GARAN
|8,08
|260.046.988
|% 1,76
|
|ASELS
|23,94
|229.250.835
|% -1,32
|
|IPEKE
|8,08
|129.573.727
|% 2,02
|
|KOZAA
|9,75
|123.912.222
|% -0,61
|
|IHLGM
|0,87
|71.388.488
|% 3,57
|
|IHLAS
|0,45
|36.288.812
|% -2,17
|
|ODAS
|1,32
|87.465.429
|% -0,75
|
|YKBNK
|1,93
|103.950.443
|% -0,52
|
|THYAO
|9,39
|487.024.642
|% 1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8102
|7,8494
|% 0,37
|
|Frank
|6,6582
|6,6983
|% 0,67
|
|Riyal
|1,7092
|1,7178
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.616
|-14,84
|
|Altın Gr.
|335
|335
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,32
|14,37
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|26,08
|26,08
|-0,26
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