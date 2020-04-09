***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2020 15:13
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836906
BIST
17:2995.540
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 2.314,37
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
95.570
En Düşük
93.629
17:296,6600
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -0,1114
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
17:297,2917
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0784
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
17:29358,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,75
|Açılış
|: 358,89
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|17,93
|3.144.237
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|65.841.901
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|8.980.376
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.247.311
|% 10,00
|
|ARDYZ
|16,87
|24.431.907
|% 9,97
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|INFO
|5,42
|26.592.492
|% -4,91
|
|TIRE
|7,31
|23.775.599
|% -3,56
|
|TDGYO
|2,72
|4.621.730
|% -3,55
|
|THYAO
|9,73
|878.806.772
|% 1,35
|
|PGSUS
|45,12
|612.774.729
|% 5,67
|
|YKBNK
|1,99
|539.529.381
|% 5,29
|
|TSPOR
|4,04
|482.788.240
|% 9,19
|
|TUPRS
|94,65
|458.804.092
|% 4,13
|
|YKBNK
|1,99
|539.529.381
|% 5,29
|
|TSPOR
|4,04
|482.788.240
|% 9,19
|
|EKGYO
|1,22
|129.116.499
|% 2,52
|
|TSKB
|0,95
|93.730.857
|% 2,15
|
|THYAO
|9,73
|878.806.772
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2779
|8,3194
|% -0,95
|
|Frank
|6,8598
|6,9012
|% -1,07
|
|Riyal
|1,7677
|1,7765
|% -1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.680
|33,75
|
|Altın Gr.
|359
|359
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,36
|15,40
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,02
|
|B. Petrol
|35,04
|35,04
|2,20
|