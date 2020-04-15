***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 10:31
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ESCOM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838095
BIST
13:1796.557
En Yüksek
|Değişim
|: -2,02%
|| -1.992,54
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
13:176,8748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0584
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8748
En Düşük
6,8079
13:177,5057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0203
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5094
En Düşük
7,4578
13:17379,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,33
|Açılış
|: 379,09
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|CASA
|13,64
|183.334
|% 10,00
|
|RTALB
|8,65
|14.730.560
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|ULUUN
|6,56
|106.177.399
|% 9,70
|
|MTRYO
|3,84
|86.043.304
|% 9,09
|
|HALKS
|3,15
|231.596
|% -10,00
|
|DOKTA
|24,30
|1.764.277
|% -9,93
|
|IHEVA
|2,09
|68.307.467
|% -9,91
|
|SELGD
|2,01
|865.359
|% -9,87
|
|EMNIS
|2,31
|4.011
|% -9,77
|
|THYAO
|10,74
|1.698.687.529
|% -1,47
|
|PGSUS
|61,20
|1.300.495.015
|% -0,65
|
|ASELS
|26,62
|1.254.906.945
|% -2,42
|
|GARAN
|8,34
|625.074.892
|% -2,80
|
|TSPOR
|5,51
|456.766.127
|% 5,96
|
|THYAO
|10,74
|1.698.687.529
|% -1,47
|
|YKBNK
|1,97
|258.615.376
|% -3,43
|
|MNDRS
|1,55
|177.521.252
|% 5,44
|
|IHLAS
|0,63
|66.750.038
|% -5,97
|
|IHLGM
|1,04
|111.063.511
|% -5,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5656
|8,6086
|% -0,17
|
|Frank
|7,0891
|7,1318
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8189
|1,8280
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-7,21
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.423
|2.484
|4,00
|
|Tam
|2.491
|2.556
|4,10
|
|Yarım
|1.212
|1.244
|1,90
|
|Çeyrek
|608
|622
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,57
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,43
|28,43
|-1,17
|