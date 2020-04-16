***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 10:17
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838501
BIST
11:4695.852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -2,56
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
11:466,9151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9216
En Düşük
6,8896
11:467,5307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0124
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
11:46383,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,74
|Açılış
|: 383,23
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
383,45
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.334.479
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|IZFAS
|1,72
|109.669
|% -9,95
|
|TSPOR
|4,90
|53.773.938
|% -9,93
|
|CLEBI
|77,75
|17.344.556
|% -9,75
|
|DOCO
|360,10
|35.817.589
|% -9,48
|
|PGSUS
|50,25
|454.303.431
|% -9,38
|
|THYAO
|10,21
|416.383.125
|% -1,45
|
|ECILC
|4,70
|313.003.341
|% 7,55
|
|ASELS
|26,46
|294.153.921
|% 0,08
|
|MGROS
|30,18
|282.372.302
|% 4,57
|
|ECILC
|4,70
|313.003.341
|% 7,55
|
|IHLGM
|1,01
|46.085.142
|% -0,98
|
|YKBNK
|1,93
|86.815.616
|% -0,52
|
|THYAO
|10,21
|416.383.125
|% -1,45
|
|TSKB
|0,96
|32.656.706
|% -1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6085
|8,6517
|% -0,25
|
|Frank
|7,1242
|7,1671
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8329
|1,8421
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|7,99
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,27
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.516
|12,00
|
|Tam
|2.524
|2.589
|12,30
|
|Yarım
|1.228
|1.260
|6,00
|
|Çeyrek
|616
|630
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,98
|27,98
|0,29
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