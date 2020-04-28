***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2020 10:09
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840611
BIST
11:59101.244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -23,00
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
11:596,9986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0127
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9986
En Düşük
6,9799
11:597,5913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5974
En Düşük
7,5499
11:59382,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,41
|Açılış
|: 382,89
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|13,20
|44.950.806
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|505.454
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.447.779
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|131.682
|% 10,00
|
|KUTPO
|9,69
|17.595.464
|% 9,99
|
|YBTAS
|5.826,00
|87.390
|% -10,00
|
|SMART
|9,84
|23.486.097
|% -5,20
|
|QNBFB
|53,60
|6.191.160
|% -4,80
|
|KAREL
|16,06
|21.729.377
|% -4,74
|
|AVISA
|13,22
|1.030.787
|% -4,55
|
|MPARK
|16,14
|224.819.873
|% 8,91
|
|SOKM
|12,06
|171.913.617
|% 0,50
|
|HUBVC
|24,10
|151.711.273
|% 4,51
|
|PGSUS
|52,20
|144.353.120
|% 2,15
|
|TKNSA
|7,50
|108.073.823
|% 4,90
|
|AVOD
|2,36
|108.012.656
|% 3,51
|
|EKGYO
|1,25
|52.143.458
|% -0,79
|
|IHLGM
|1,07
|27.851.960
|% 0,00
|
|ODAS
|1,65
|41.242.712
|% -0,60
|
|CEMAS
|1,03
|18.201.752
|% -0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6926
|8,7361
|% 0,40
|
|Frank
|7,1343
|7,1773
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8552
|1,8645
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-12,66
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.507
|-17,90
|
|Tam
|2.515
|2.569
|-18,30
|
|Yarım
|1.225
|1.256
|-9,00
|
|Çeyrek
|614
|628
|-4,50
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,00
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|22,12
|22,12
|-0,95
|