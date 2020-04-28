***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2020 11:46
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840660
BIST
13:00101.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 302,59
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
13:006,9947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9983
En Düşük
6,9799
13:007,6067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0424
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6150
En Düşük
7,5499
13:00384,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,97
|Açılış
|: 384,31
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|13,20
|45.497.378
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|272.580
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|603.889
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.485.653
|% 10,00
|
|MPARK
|16,30
|264.630.055
|% 9,99
|
|CASA
|18,09
|382.652
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|238.866
|% -10,00
|
|EPLAS
|13,52
|69.997
|% -9,57
|
|BMELK
|2,85
|538.595
|% -9,52
|
|MZHLD
|13,23
|53.240
|% -5,50
|
|ECILC
|5,28
|670.516.253
|% 3,33
|
|GARAN
|8,46
|589.243.622
|% 1,20
|
|THYAO
|10,84
|424.116.825
|% 0,18
|
|ASELS
|27,46
|333.410.980
|% -0,07
|
|MPARK
|16,30
|264.630.055
|% 9,99
|
|ECILC
|5,28
|670.516.253
|% 3,33
|
|YKBNK
|2,13
|163.415.060
|% 0,47
|
|GARAN
|8,46
|589.243.622
|% 1,20
|
|TSKB
|1,06
|60.016.275
|% 0,00
|
|AVOD
|2,39
|121.051.374
|% 4,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7142
|8,7579
|% 0,65
|
|Frank
|7,1605
|7,2037
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8550
|1,8644
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-7,18
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.519
|-5,90
|
|Tam
|2.527
|2.581
|-6,00
|
|Yarım
|1.231
|1.262
|-3,00
|
|Çeyrek
|617
|631
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,17
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,00
|
|B. Petrol
|23,34
|23,34
|0,27
|