***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2020 15:05
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842227
BIST
15:0398.752
En Yüksek
|Değişim
|: -2,33%
|| -2.358,57
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.670
15:037,0310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0224
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
15:037,6960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0078
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6562
15:03385,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,29
|Açılış
|: 385,81
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|MRDIN
|6,16
|23.521.496
|% 10,00
|
|DOBUR
|8,69
|6.861.475
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|2.166.587
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|11.482.829
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|246.896
|% 9,98
|
|DEVA
|14,58
|2.462.431
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.651.006
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|606.593
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|290.319
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|1.706.298
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,69
|641.178.226
|% 4,26
|
|TSPOR
|5,75
|523.835.869
|% 8,49
|
|GARAN
|8,13
|385.447.543
|% -2,52
|
|ASELS
|26,48
|266.713.302
|% -2,43
|
|AVOD
|2,79
|263.299.932
|% 6,08
|
|GSRAY
|2,69
|641.178.226
|% 4,26
|
|AVOD
|2,79
|263.299.932
|% 6,08
|
|TSPOR
|5,75
|523.835.869
|% 8,49
|
|ODAS
|1,77
|164.820.457
|% -1,12
|
|AFYON
|2,94
|243.690.599
|% 9,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7220
|8,7657
|% -0,10
|
|Frank
|7,2635
|7,3073
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8662
|1,8755
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|5,31
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,38
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.526
|12,10
|
|Tam
|2.549
|2.588
|12,40
|
|Yarım
|1.236
|1.265
|6,10
|
|Çeyrek
|620
|633
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|14,96
|15,00
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,02
|
|B. Petrol
|25,84
|25,84
|-0,60
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