***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.05.2020 17:34
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843397
BIST
17:4098.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 22,25
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
17:407,1535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0457
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
17:407,7368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0375
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
17:40391,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,71
|Açılış
|: 391,01
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|136.289.740
|% 10,05
|
|DGGYO
|5,28
|11.202.019
|% 10,00
|
|KUTPO
|14,52
|13.976.166
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.348.066
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|532.221
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,98
|26.616.107
|% -8,22
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|9,84
|25.402.772
|% -7,61
|
|RAYSG
|7,30
|54.845.459
|% -6,77
|
|MAALT
|72,05
|17.151.567
|% -4,57
|
|KRDMD
|2,61
|1.274.631.113
|% 5,24
|
|GARAN
|8,04
|1.088.931.356
|% -0,37
|
|SASA
|9,20
|613.874.234
|% 2,56
|
|THYAO
|10,62
|601.170.531
|% 0,57
|
|TSPOR
|5,53
|443.515.701
|% 6,35
|
|KRDMD
|2,61
|1.274.631.113
|% 5,24
|
|YKBNK
|2,13
|305.601.475
|% 0,95
|
|GARAN
|8,04
|1.088.931.356
|% -0,37
|
|GUSGR
|3,12
|348.136.628
|% -2,19
|
|PETKM
|3,58
|376.373.875
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7671
|8,8111
|% -1,04
|
|Frank
|7,3017
|7,3457
|% -0,75
|
|Riyal
|1,9005
|1,9100
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|10,65
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,42
|
|Cumhuriyet
|2.507
|2.563
|13,90
|
|Tam
|2.581
|2.630
|14,20
|
|Yarım
|1.260
|1.285
|7,00
|
|Çeyrek
|628
|643
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|15,08
|15,11
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|30,75
|30,75
|1,03
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