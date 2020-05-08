***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.05.2020 12:35
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843594
BIST
13:5198.644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 245,31
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
13:517,1014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
13:517,7136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
13:51393,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,42
|Açılış
|: 393,27
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.346
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.243
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|5.859.391
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.228.224
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|5.362.391
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|28.267.212
|% -9,98
|
|AYCES
|23,12
|164.283
|% -7,52
|
|RODRG
|2,27
|1.100.278
|% -6,20
|
|NIBAS
|8,50
|1.000.356
|% -5,56
|
|BURVA
|18,28
|3.783.417
|% -5,28
|
|KRDMD
|2,55
|814.478.294
|% -1,92
|
|GARAN
|8,02
|475.418.455
|% 0,00
|
|PETUN
|22,10
|353.024.645
|% -0,09
|
|SASA
|9,58
|341.549.598
|% 2,13
|
|HALKB
|5,36
|329.955.739
|% 3,28
|
|KRDMD
|2,55
|814.478.294
|% -1,92
|
|YKBNK
|2,12
|316.600.480
|% -0,47
|
|AFYON
|2,92
|311.014.762
|% 5,04
|
|HALKB
|5,36
|329.955.739
|% 3,28
|
|GARAN
|8,02
|475.418.455
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7686
|8,8126
|% -0,04
|
|Frank
|7,2850
|7,3289
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8860
|1,8954
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|4,84
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,42
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.571
|2,20
|
|Tam
|2.591
|2.638
|2,20
|
|Yarım
|1.265
|1.290
|1,10
|
|Çeyrek
|630
|645
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,49
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|29,95
|29,95
|0,49
|