***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2020 10:04
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862974
BIST
12:251.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,81
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:256,9632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0293
|Açılış
|: 7,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9659
En Düşük
6,9132
12:258,2034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0679
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2055
En Düşük
8,1145
12:25438,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,55
|Açılış
|: 438,48
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,68
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|6,05
|27.683.492
|% 10,00
|
|BFREN
|1.181,50
|25.114.911
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.765.470
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|13.106.258
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.061.823
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,58
|1.090.098.713
|% 0,27
|
|GUSGR
|6,09
|755.753.094
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,21
|749.927.482
|% -0,45
|
|GARAN
|7,35
|492.830.642
|% -0,68
|
|KRDMD
|3,04
|436.343.456
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,21
|749.927.482
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,04
|436.343.456
|% 0,33
|
|TSKB
|1,17
|162.234.465
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,89
|113.553.160
|% -1,11
|
|GUSGR
|6,09
|755.753.094
|% 2,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0053
|9,0505
|% 0,77
|
|Frank
|7,5746
|7,6202
|% 0,71
|
|Riyal
|1,8506
|1,8599
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|0,49
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,15
|
|Cumhuriyet
|2.871
|2.900
|4,00
|
|Tam
|2.958
|2.982
|4,20
|
|Yarım
|1.436
|1.455
|2,00
|
|Çeyrek
|720
|729
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,01
|
|B. Petrol
|44,16
|44,16
|0,55
|