***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2020 10:00
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ESCOM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867074
BIST
12:151.071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 10,33
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.073
En Düşük
1.039
12:157,3289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0382
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
12:158,6318
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0992
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
12:15479,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,27
|Açılış
|: 479,28
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|198.080
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|370.468
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.424.386
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|398.067
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,64
|1.269.712.606
|% 5,06
|
|EKGYO
|1,95
|774.633.823
|% -0,51
|
|GARAN
|6,61
|367.771.836
|% 0,46
|
|SISE
|5,98
|287.767.028
|% -0,83
|
|SASA
|12,97
|274.616.456
|% 4,01
|
|EKGYO
|1,95
|774.633.823
|% -0,51
|
|KRDMD
|2,65
|202.785.223
|% -0,38
|
|KARSN
|2,76
|209.721.509
|% 1,85
|
|ASELS
|17,64
|1.269.712.606
|% 5,06
|
|ODAS
|2,24
|134.197.339
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5588
|9,6067
|% 0,76
|
|Frank
|7,9725
|8,0205
|% 0,18
|
|Riyal
|1,9481
|1,9579
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.035
|2.035
|0,20
|
|Altın Gr.
|479
|479
|2,04
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-9,00
|
|Tam
|3.203
|3.286
|-14,21
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|-6,87
|
|Çeyrek
|777
|795
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|28,32
|28,36
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,03
|
|B. Petrol
|44,92
|44,92
|0,52
|