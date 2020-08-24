***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2020 10:13
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870816
BIST
13:031.117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,14
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.108
13:037,3691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0329
|Açılış
|: 7,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3696
En Düşük
7,2756
13:038,7218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0829
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7257
En Düşük
8,5516
13:03461,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,28
|Açılış
|: 461,10
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
461,68
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler13:01
|EMKEL
|3,30
|8.659.192
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|3.880.478
|% 10,00
|
|TKURU
|96,90
|2.971.832
|% 9,99
|
|CRDFA
|6,28
|5.010.237
|% 9,98
|
|KENT
|337,30
|1.895.289
|% 9,98
|
|BURVA
|53,30
|1.264.116
|% -9,97
|
|EGCYO
|0,92
|164.034
|% -7,07
|
|DZGYO
|3,28
|3.327.380
|% -6,29
|
|BURCE
|23,00
|1.131.232
|% -6,20
|
|ORMA
|9,00
|52.727
|% -5,26
|
|PETKM
|4,15
|1.409.408.254
|% -0,95
|
|TUPRS
|84,90
|673.238.582
|% 2,41
|
|GUSGR
|6,39
|457.694.705
|% 5,97
|
|ZOREN
|2,63
|334.634.826
|% 0,38
|
|EKGYO
|1,96
|290.974.067
|% 0,51
|
|PETKM
|4,15
|1.409.408.254
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,96
|290.974.067
|% 0,51
|
|ZOREN
|2,63
|334.634.826
|% 0,38
|
|GSRAY
|2,85
|255.017.262
|% 7,14
|
|KRDMD
|3,05
|247.524.531
|% 0,33
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3632
|7,3660
|% 0,41
|
|Euro
|8,7142
|8,7198
|% 0,94
|
|Sterlin
|9,6399
|9,6882
|% 0,68
|
|Frank
|8,0674
|8,1160
|% 0,66
|
|Riyal
|1,9583
|1,9681
|% 0,42
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|7,21
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,60
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|-18,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|15,63
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|7,56
|
|Çeyrek
|741
|758
|3,78
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,81
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,04
|
|B. Petrol
|45,25
|45,25
|0,32
|