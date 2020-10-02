***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.10.2020 10:09
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877915
BIST
12:581.147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,15
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.148
En Düşük
1.138
12:587,7337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0123
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
12:589,0680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0297
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
12:58474,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,38
|Açılış
|: 475,29
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler12:58
|YAPRK
|70,95
|6.274.577
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.090.605
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,28
|971.056
|% 9,98
|
|UZERB
|31,34
|267.330
|% 9,96
|
|JANTS
|212,00
|6.744.067
|% 9,96
|
|YBTAS
|16.342,60
|196.111
|% -10,00
|
|MRSHL
|335,70
|6.894.271
|% -10,00
|
|AKMGY
|68,05
|1.361.612
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|767.981
|% -9,99
|
|TKURU
|838,40
|549.990
|% -9,99
|
|SISE
|7,10
|1.322.101.973
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,46
|659.491.825
|% 1,47
|
|ASELS
|18,57
|581.166.941
|% 0,22
|
|GARAN
|7,14
|565.109.325
|% 0,28
|
|TURSG
|6,09
|355.860.399
|% 0,83
|
|KRDMD
|3,46
|659.491.825
|% 1,47
|
|SISE
|7,10
|1.322.101.973
|% 2,75
|
|HURGZ
|2,24
|271.307.121
|% -8,20
|
|GARAN
|7,14
|565.109.325
|% 0,28
|
|ODAS
|2,84
|222.995.513
|% 1,79
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7263
|7,7337
|% -0,16
|
|Euro
|9,0538
|9,0680
|% -0,33
|
|Sterlin
|9,9757
|10,0258
|% 0,29
|
|Frank
|8,3775
|8,4280
|% -0,20
|
|Riyal
|2,0582
|2,0686
|% 0,02
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|1,33
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,42
|
|Cumhuriyet
|3.146
|3.194
|4,00
|
|Tam
|3.132
|3.211
|7,07
|
|Yarım
|1.514
|1.553
|3,42
|
|Çeyrek
|759
|777
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,03
|
|B. Petrol
|39,58
|39,58
|-1,35
|