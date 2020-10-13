***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 15:08
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881176
BIST
16:231.174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,87
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
16:237,9137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0249
|Açılış
|: 7,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9174
En Düşük
7,8718
16:239,3087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0244
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
16:23483,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -4,10
|Açılış
|: 483,49
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,36
BIST En Aktif Hisseler16:23
|NTHOL
|3,19
|215.495.944
|% 10,00
|
|BRYAT
|174,90
|14.866.800
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.632.082
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|771.075
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.773.297
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|1.359.506
|% -9,99
|
|ODAS
|3,59
|1.056.596.293
|% 2,87
|
|KERVT
|7,39
|697.959.554
|% -4,03
|
|SISE
|6,78
|671.582.383
|% -1,74
|
|TUKAS
|12,59
|604.129.916
|% 5,44
|
|GARAN
|7,13
|590.916.891
|% -0,14
|
|ODAS
|3,59
|1.056.596.293
|% 2,87
|
|EKGYO
|1,86
|410.429.569
|% 1,09
|
|SKBNK
|1,78
|384.314.838
|% 3,49
|
|ISGYO
|2,19
|433.133.163
|% 4,78
|
|KRDMD
|3,61
|580.432.355
|% 0,84
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9103
|7,9137
|% 0,32
|
|Euro
|9,3042
|9,3087
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,2392
|10,2906
|% -0,33
|
|Frank
|8,6377
|8,6898
|% -0,00
|
|Riyal
|2,1018
|2,1124
|% 0,28
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|-15,33
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-5,00
|
|Tam
|3.198
|3.278
|-11,01
|
|Yarım
|1.546
|1.585
|-5,32
|
|Çeyrek
|775
|793
|-2,66
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,63
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,09
|
|B. Petrol
|42,18
|42,18
|0,46
|