***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 15:10
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883805
BIST
17:241.159
En Yüksek
|Değişim
|: -2,69%
|| -32,04
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
17:248,0869
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1198
|Açılış
|: 8,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
17:249,5577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1085
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
17:24495,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 8,34
|Açılış
|: 495,55
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler17:24
|RTALB
|49,52
|264.225.167
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|248.251.421
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|7.059.415
|% 9,98
|
|KONYA
|749,20
|335.546.365
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,76
|10.042.918
|% -10,00
|
|CEOEM
|7,20
|100.699.980
|% -10,00
|
|TKURU
|265,50
|6.520.067
|% -10,00
|
|POLTK
|423,00
|569.922
|% -10,00
|
|TSKB
|1,94
|3.124.788.954
|% 6,59
|
|ECILC
|7,52
|1.395.275.327
|% 5,17
|
|GARAN
|6,85
|1.023.612.886
|% -3,11
|
|SISE
|6,48
|836.641.071
|% -4,85
|
|FENER
|38,28
|729.638.711
|% 0,84
|
|TSKB
|1,94
|3.124.788.954
|% 6,59
|
|SKBNK
|1,81
|585.349.285
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,71
|468.571.894
|% -6,04
|
|KRDMD
|3,39
|673.460.146
|% -2,59
|
|IHLAS
|1,19
|239.680.537
|% -7,03
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0804
|8,0869
|% 1,50
|
|Euro
|9,5510
|9,5577
|% 1,15
|
|Sterlin
|10,4917
|10,5443
|% 1,25
|
|Frank
|8,8799
|8,9334
|% 1,18
|
|Riyal
|2,1505
|2,1613
|% 1,54
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|2,21
|
|Altın Gr.
|495
|495
|8,23
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.328
|71,00
|
|Tam
|3.261
|3.341
|51,50
|
|Yarım
|1.576
|1.616
|24,91
|
|Çeyrek
|790
|808
|12,45
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,04
|
|B. Petrol
|40,98
|40,98
|-1,09
|
Seans Raporu
17:24
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17:36PENGD
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 387, 957 adet işlem
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17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -32, 94 kaybederek (% -2.52 ) 1, 272
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17:34XU100
Endeks 1, 159 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 68 altında . İşlem hacmi 23, 100.00 milyon TL de
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17:34DERIM
Yüzde -7.58 oranında düşüşle 9.75 lira fiyatla işlem gören hissede 612, 683 adet işlem
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17:33METRO
Yüzde -7.98 oranında düşüşle 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 419, 878 adet işlem