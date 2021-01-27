***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 14:00
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ESCOM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904663
BIST
13:571.523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -13,45
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.520
13:577,3655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0216
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3863
En Düşük
7,3418
13:578,9339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0044
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
13:57437,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 437,14
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler13:57
|KONTR
|48,46
|62.113.074
|% 9,99
|
|LUKSK
|48,44
|4.759.567
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|1.756.012
|% 9,99
|
|QNBFL
|145,30
|2.145.209
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|8.983.913
|% 9,97
|
|KAPLM
|40,74
|4.993.757
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|2.204.206
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.106.416
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|292.375
|% -9,97
|
|MERIT
|131,30
|220.715
|% -9,95
|
|ODAS
|4,08
|1.048.338.976
|% 3,29
|
|EKGYO
|2,51
|999.444.625
|% -1,18
|
|GARAN
|9,38
|834.396.932
|% -1,47
|
|KRDMD
|6,99
|776.781.344
|% 1,30
|
|KARSN
|4,85
|676.426.088
|% -3,39
|
|EKGYO
|2,51
|999.444.625
|% -1,18
|
|ODAS
|4,08
|1.048.338.976
|% 3,29
|
|SKBNK
|1,52
|249.345.083
|% 1,33
|
|TSKB
|1,93
|294.721.351
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,87
|592.448.494
|% -4,21
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3619
|7,3655
|% 0,29
|
|Euro
|8,9293
|8,9339
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,0818
|10,1324
|% 0,23
|
|Frank
|8,2598
|8,3096
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9564
|1,9662
|% 0,23
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-7,12
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.894
|2.938
|-16,00
|
|Tam
|2.881
|2.953
|-17,79
|
|Yarım
|1.392
|1.429
|-8,60
|
|Çeyrek
|698
|714
|-4,30
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,31
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,02
|
|B. Petrol
|56,06
|56,06
|0,42
|