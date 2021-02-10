***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2021 14:19
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908862
BIST
14:191.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,47
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.543
14:197,0414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0272
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
14:198,5431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0279
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
14:19416,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,08
|Açılış
|: 416,25
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler14:19
|ERBOS
|66,55
|22.887.873
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|PSDTC
|37,08
|10.734.232
|% 9,96
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|TGSAS
|36,00
|35.193.077
|% -9,59
|
|KOZAL
|139,00
|1.260.776.029
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,63
|1.260.281.692
|% 1,15
|
|KRDMD
|7,14
|667.035.024
|% 1,71
|
|PETKM
|5,21
|664.056.354
|% -1,51
|
|GARAN
|10,18
|628.836.190
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,63
|1.260.281.692
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,77
|616.579.873
|% 4,14
|
|PETKM
|5,21
|664.056.354
|% -1,51
|
|YKBNK
|2,95
|284.126.411
|% -0,34
|
|KRDMD
|7,14
|667.035.024
|% 1,71
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0372
|7,0414
|% -0,38
|
|Euro
|8,5382
|8,5431
|% -0,33
|
|Sterlin
|9,7094
|9,7581
|% -0,27
|
|Frank
|7,8640
|7,9114
|% -0,32
|
|Riyal
|1,8698
|1,8791
|% -0,48
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|4,40
|
|Altın Gr.
|417
|417
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.779
|2.821
|-14,00
|
|Tam
|2.766
|2.835
|-15,34
|
|Yarım
|1.337
|1.371
|-7,43
|
|Çeyrek
|671
|686
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|27,25
|27,27
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,54
|61,54
|0,32
|