***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2021 11:52
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ESCOM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919663
BIST
13:071.398
En Yüksek
|Değişim
|: -8,54%
|| -130,50
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
13:077,8659
En Yüksek
|Değişim
|: 9,05%
|| 0,6528
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
13:079,3928
En Yüksek
|Değişim
|: 9,34%
|| 0,8025
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
13:07438,09
En Yüksek
|Değişim
|: 8,21%
|| 33,25
|Açılış
|: 438,09
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler13:07
|TRILC
|31,32
|104.896.737
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,12
|11.032.820
|% 8,06
|
|ARSAN
|10,81
|56.986.150
|% 6,71
|
|BJKAS
|6,10
|271.617.023
|% 3,57
|
|UMPAS
|1,82
|533.706
|% 0,00
|
|KATMR
|3,69
|22.762.783
|% -10,00
|
|ADESE
|2,70
|7.578.576
|% -10,00
|
|PGSUS
|73,35
|124.207.609
|% -10,00
|
|ISMEN
|15,57
|31.795.344
|% -10,00
|
|MAALT
|221,40
|11.989.413
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.094.492.369
|% -9,93
|
|FROTO
|211,70
|618.081.868
|% -7,31
|
|THYAO
|12,54
|552.659.762
|% -9,06
|
|SISE
|7,02
|451.962.602
|% -8,83
|
|PETKM
|5,46
|401.197.268
|% -9,75
|
|GARAN
|7,98
|1.094.492.369
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,92
|237.416.558
|% -8,57
|
|YKBNK
|2,40
|202.556.981
|% -9,43
|
|PETKM
|5,46
|401.197.268
|% -9,75
|
|SISE
|7,02
|451.962.602
|% -8,83
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8579
|7,8659
|% 9,05
|
|Euro
|9,3569
|9,3928
|% 9,34
|
|Sterlin
|10,8677
|10,9222
|% 8,97
|
|Frank
|8,4544
|8,5053
|% 9,35
|
|Riyal
|2,0907
|2,1012
|% 9,05
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|-11,72
|
|Altın Gr.
|438
|439
|33,67
|
|Cumhuriyet
|2.872
|2.916
|100,00
|
|Tam
|2.856
|2.930
|98,35
|
|Yarım
|1.380
|1.417
|47,58
|
|Çeyrek
|692
|709
|23,79
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,65
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,37
|
|B. Petrol
|64,40
|64,40
|-0,15
|