***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 16:03
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926241
BIST
16:061.378
En Yüksek
|Değişim
|: -2,72%
|| -38,59
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:068,1660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0335
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
16:069,7015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0152
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
16:06455,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,69
|Açılış
|: 455,56
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
455,33
BIST En Aktif Hisseler16:04
|TUREX
|14,52
|307.839
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|43.876.802
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|575.728
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.552.303
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.686.555
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|196.381.178
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|20.309.639
|% -9,81
|
|EREGL
|16,07
|950.762.651
|% 1,45
|
|KRDMD
|7,15
|787.180.037
|% -3,77
|
|BJKAS
|10,79
|773.761.556
|% 6,10
|
|GARAN
|6,64
|665.567.423
|% -1,78
|
|DOHOL
|3,10
|556.228.168
|% -7,74
|
|EKGYO
|1,85
|404.302.046
|% -4,15
|
|DOHOL
|3,10
|556.228.168
|% -7,74
|
|TSKB
|1,34
|229.322.960
|% -4,96
|
|YKBNK
|2,09
|276.763.540
|% -4,13
|
|KRDMD
|7,15
|787.180.037
|% -3,77
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1638
|8,1690
|% 0,45
|
|Euro
|9,6978
|9,7052
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,1742
|11,2302
|% 0,30
|
|Frank
|8,7705
|8,8233
|% 0,03
|
|Riyal
|2,1711
|2,1820
|% 0,39
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-19,10
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|3.013
|3.059
|-31,00
|
|Tam
|3.001
|3.077
|-30,35
|
|Yarım
|1.451
|1.488
|-14,68
|
|Çeyrek
|728
|744
|-7,34
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,09
|
|B. Petrol
|62,89
|62,89
|-0,31
|