***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 10:33
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ESCOM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929412
BIST
10:191.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,29
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.385
En Düşük
1.376
10:198,1054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0171
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
10:199,7878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0488
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7976
En Düşük
9,7152
10:19460,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,45
|Açılış
|: 460,99
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler10:19
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|7.798.199
|% 9,92
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|ATLAS
|1,88
|6.036.436
|% 9,30
|
|GEDIK
|20,44
|10.522.693
|% 7,07
|
|PEKGY
|1,46
|33.373.237
|% -9,88
|
|LUKSK
|54,20
|788.179
|% -9,36
|
|MRGYO
|1,67
|802.715
|% -7,73
|
|SAYAS
|21,76
|2.265.859
|% -7,72
|
|ANELE
|5,07
|13.116.740
|% -7,65
|
|GARAN
|7,14
|309.438.811
|% 2,00
|
|PETKM
|6,55
|150.771.149
|% -0,91
|
|EREGL
|18,04
|116.745.569
|% -0,66
|
|SISE
|7,28
|81.044.754
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,36
|70.402.214
|% 1,10
|
|GARAN
|7,14
|309.438.811
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,13
|56.498.807
|% 2,40
|
|PETKM
|6,55
|150.771.149
|% -0,91
|
|PEKGY
|1,46
|33.373.237
|% -9,88
|
|TSKB
|1,30
|27.330.659
|% 0,78
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1011
|8,1054
|% 0,21
|
|Euro
|9,7796
|9,7878
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,3156
|11,3724
|% 0,36
|
|Frank
|8,8286
|8,8818
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1549
|2,1657
|% 0,25
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,35
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,48
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,04
|
|B. Petrol
|67,65
|67,65
|0,60
|