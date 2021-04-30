***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2021 10:28
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933099
BIST
10:221.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,04
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.402
En Düşük
1.396
10:228,2372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0342
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
10:229,9859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0221
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
10:22469,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,61
|Açılış
|: 469,87
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler10:20
|TIRE
|6,18
|1.558.442
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,39
|45.908.007
|% 9,53
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|GOZDE
|7,30
|41.665.045
|% 8,96
|
|DIRIT
|5,00
|29.000
|% 8,93
|
|KRTEK
|11,70
|31.615.069
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|624.156
|% -9,77
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FENER
|26,74
|22.775.741
|% -7,09
|
|TKNSA
|6,76
|24.184.538
|% -5,32
|
|EREGL
|19,40
|180.040.787
|% 0,73
|
|THYAO
|12,17
|151.660.911
|% 1,59
|
|GARAN
|7,24
|132.269.260
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,19
|122.692.845
|% 0,98
|
|PETKM
|6,76
|93.243.500
|% 0,90
|
|GARAN
|7,24
|132.269.260
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,10
|37.370.525
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,19
|122.692.845
|% 0,98
|
|PETKM
|6,76
|93.243.500
|% 0,90
|
|THYAO
|12,17
|151.660.911
|% 1,59
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2399
|8,2448
|% 0,51
|
|Euro
|9,9808
|9,9919
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,4542
|11,5116
|% 0,49
|
|Frank
|9,0461
|9,1006
|% 0,68
|
|Riyal
|2,1936
|2,2046
|% 0,63
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,47
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,97
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,89
|0,00
|
|B. Petrol
|67,84
|67,84
|-0,21
|