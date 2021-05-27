***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2021 16:51
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938431
BIST
18:051.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -12,03
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
18:058,5060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0501
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5075
En Düşük
8,4264
18:0510,4010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0853
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4010
En Düşük
10,2928
18:05516,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,47
|Açılış
|: 516,19
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,19
|25.343.579
|% 10,00
|
|SRVGY
|82,60
|24.527.653
|% 9,99
|
|TUCLK
|10,72
|66.286.875
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.659.828
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|KUTPO
|44,56
|124.299.555
|% -9,98
|
|GEDZA
|45,78
|44.851.039
|% -9,97
|
|ISGSY
|12,28
|62.821.937
|% -9,97
|
|METUR
|26,78
|30.084.665
|% -9,95
|
|DERHL
|5,93
|56.136.063
|% -9,88
|
|THYAO
|13,13
|1.618.230.444
|% 0,61
|
|GARAN
|7,99
|1.218.494.370
|% -1,72
|
|TRILC
|46,64
|622.573.587
|% -3,04
|
|KOZAL
|123,10
|564.734.157
|% -1,91
|
|EREGL
|18,91
|558.192.117
|% -0,89
|
|YKBNK
|2,15
|530.097.697
|% -0,92
|
|EKGYO
|1,88
|393.173.185
|% -1,05
|
|GARAN
|7,99
|1.218.494.370
|% -1,72
|
|THYAO
|13,13
|1.618.230.444
|% 0,61
|
|KARSN
|4,67
|506.085.086
|% -3,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5010
|8,5060
|% 0,59
|
|Euro
|10,3825
|10,4010
|% 0,83
|
|Sterlin
|12,0188
|12,0791
|% 0,96
|
|Frank
|9,4232
|9,4800
|% 0,47
|
|Riyal
|2,2584
|2,2698
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-4,52
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,76
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,55
|0,02
|
|B. Petrol
|68,73
|68,73
|0,00
|