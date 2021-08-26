***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2021 13:31
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960541
BIST
16:411.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,25
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
16:418,3976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0265
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3976
En Düşük
8,3461
16:419,8930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0253
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
16:41481,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,26
|Açılış
|: 481,51
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler16:41
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|KTSKR
|62,05
|54.327.323
|% 9,92
|
|DESA
|9,20
|14.776.599
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|BALAT
|6,24
|1.012.559
|% 9,86
|
|AGYO
|3,69
|8.675.031
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|23.052.962
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.168.596
|% -9,95
|
|DOBUR
|23,22
|959.009
|% -8,00
|
|IZFAS
|7,80
|19.005.630
|% -7,03
|
|THYAO
|12,86
|1.244.526.782
|% 2,88
|
|GARAN
|9,52
|856.829.588
|% -0,10
|
|BRLSM
|11,42
|717.070.971
|% -5,78
|
|GESAN
|24,62
|587.168.596
|% -9,95
|
|MRGYO
|1,15
|412.971.419
|% -5,74
|
|MRGYO
|1,15
|412.971.419
|% -5,74
|
|YKBNK
|2,55
|332.543.182
|% 0,00
|
|ODAS
|1,48
|191.430.182
|% 0,68
|
|THYAO
|12,86
|1.244.526.782
|% 2,88
|
|GARAN
|9,52
|856.829.588
|% -0,10
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3925
|8,3950
|% 0,29
|
|Euro
|9,8804
|9,8891
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,4694
|11,5270
|% -0,11
|
|Frank
|9,0920
|9,1468
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2302
|2,2414
|% 0,26
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-5,87
|
|Altın Gr.
|482
|482
|0,07
|
|Cumhuriyet
|3.194
|3.243
|-5,00
|
|Tam
|3.180
|3.260
|-8,22
|
|Yarım
|1.537
|1.577
|-3,97
|
|Çeyrek
|771
|788
|-1,99
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,23
|70,23
|-1,05
|
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